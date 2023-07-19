ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعليم الجيزة": الإجازات الرسمية لا تسرى على امتحانات الدور الثانى

أرشيفية
أرشيفية

قال أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن أعمال امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسى 2022-2023، مستمرة خلال يومي الخميس والأحد الموافقين 20 و23 يوليو والامتحانات واجب قومي ووطني ولا إجازات فيها.

وتختتم الامتحانات يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، لطلاب الصف السادس الابتدائي بمادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الأول الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الثانى الإعدادي بمادة اللغة الأجنبية، وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية، (والتربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية الرياضية)، وطلاب الصف الأول الثانوي العام فى مادتي الفيزياء والتربية الوطنية، وطلاب الصف الثاني الثانوي العام فى مادتي تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

وتستمر أعمال امتحانات التعليم الفني بمختلف النوعيات يومي الخميس والأحد حسب التخصصات وفقا للجداول المعلنة مسبقا.

الأكثر قراءة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

بعد رحيله .. لماذا ورط موسيمانى الأهلى بالتعاقد مع ميكيسونى؟

للتهنئة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وكيل أول مجلس النواب

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

تخفيف الأحمال وعدم مغادرة المنازل.. كيف تواجه دول العالم أعلى درجات حرارة؟

رئيس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء مؤقت بسبب الموجة الحارة الشديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة