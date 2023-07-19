"تعليم الجيزة": الإجازات الرسمية لا تسرى على امتحانات الدور الثانى

قال أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن أعمال امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسى 2022-2023، مستمرة خلال يومي الخميس والأحد الموافقين 20 و23 يوليو والامتحانات واجب قومي ووطني ولا إجازات فيها.

وتختتم الامتحانات يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، لطلاب الصف السادس الابتدائي بمادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الأول الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الثانى الإعدادي بمادة اللغة الأجنبية، وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية، (والتربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية الرياضية)، وطلاب الصف الأول الثانوي العام فى مادتي الفيزياء والتربية الوطنية، وطلاب الصف الثاني الثانوي العام فى مادتي تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

وتستمر أعمال امتحانات التعليم الفني بمختلف النوعيات يومي الخميس والأحد حسب التخصصات وفقا للجداول المعلنة مسبقا.