"الوطنية للانتخابات" تهدى رئيس النيابة الإدارية درع الهيئة التذكارية

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، المستشار محمد أبوضيف باشا، والمستشار شريف حشيش، أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وإهدائه الدرع التذكارية للهيئة الوطنية للانتخابات.

كان أدى المستشار حافظ عباس اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عدلي جاد الذي اكتمل عطاؤه نهاية يونيو الماضي.