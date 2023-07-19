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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": القوات المسلحة السودانية تتقدم بشكل كبير لإنهاء الأزمة

القوات المسلحة السودانية
القوات المسلحة السودانية

أكد مجدي عبدالعزيز الباحث السياسي السوداني، أن القوات المسلحة تتقدم بشكل كبير في إنهاء أزمة الدعم السريع، والتي بدأت منذ 4 أشهر.

وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، الجيش السوداني هو مؤسسة رسمية دستورية ودائمًا ما يقدم المدني على العسكري، موضحًا أن الدليل علي ذلك هو قمة جدة، لافتًا إلى أن الجيش كان يريد أن يحقق بعض الأهداف في وسائل غير عسكرية.

وأضاف: حينما وضعت بعض البنود وهي أن تخرج الميليشيا من المظلة المدنية وتمركزاتها في المستشفيات وبيوت المواطنين، هذه الوسيلة التي جنحت لها القوات المسلحة السودانية هي وسيلة غير حربية ولكن تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطنين.

وواصل: لكن الميليشيا المتمردة متعنتة فبعد أن هزمت وانتهت من المهمة الأولى وهي الاستيلاء على السلطة، فقررت أن تحتمي بمنازل المواطنين، لذلك لجأت القوات المسلحة للعمليات العسكرية.

 

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