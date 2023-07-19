متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

شهد مبنى النيابات باستئناف القاهرة بمكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، واقعة مأساوية عندما ألقى رئيس نيابة نفسه من الطابق التاسع أثناء التحقيق معه في قضية تربح.

وتبين أن رئيس النيابة يدعى "أيمن . س"، من الفئة أ، متورط في الاستيلاء على 9 ملايين جنيه قيمة مستخلصات أعمال شراء تابعة للنيابة العامة وتلقى رشاوى من مقاول.

وأقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق التاسع بمبنى النيابة العامة خلال التحقيق معه في اتهامه بالاستيلاء على أموال قيمة مستخلصات أعمال شراء تابعة للنيابة العامة وتلقي رشاوى من مقاول.

تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي بمشرحة زينهم، قبل أن تصرح النيابة العامة بالدفن.



وقبل انتحاره بيومين قدم استقالته لوزير العدل وتم قبولها ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.



كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رئيس نيابة المستشار (أيمن. س) في اتهامات له بالاستيلاء على 9 ملايين جنيه قيمة مستخلصات أعمال شراء تابعة للنيابة العامة وتلقي رشاوى من أحد المقاولين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة واستمرار التحقيقات في ملابسات واقعتي الاتهام والانتحار.