هيئة الكتاب تصدر طبعة جديدة من "إحياء علوم الإسكندرية" لـ رضوى زكي

صدرت حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، طبعة جديدة من الكتاب الأول الكاتبة والأكاديمية الدكتورة رضوى زكي، ويحمل اسم "إحياء علوم الإسكندرية.. من اليونانية إلى العربية"، الذي سبق وصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما رشح لجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2018.

يتناول الكتاب أضواء تاريخية على مدرسة الإسكندرية في العصور المختلفة، ومآثرها في العلوم المختلفة، وما انتقل من مكتبة الإسكندرية من علوم إلى مكتبة بغداد، إلى أن جُمعت بقية المخطوطات القديمة في مكتبة الإسكندرية.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

"إذا لم تصحبني معك إلى الإسكندرية، فلن أكتُب لك، ولن أُكلمك بعد إذن أبدًا.. ولن أحييك بما اعتدت أن أحييك به كل يوم“ هذه بضع كلمات جاءت في طيات رسالة بعث بها أحد الأبناء إلى أبيه، وردت في بردية من البرديات اليونانية المؤرخة بالقرون الميلادية الأولي والمكتشفة بمدينة البهنسا بصعيد مصر، تكشف عن الحلم الذي راود الباحثين في العصور القديمة للدراسة في تلك المدينة العامرة، بعد أن ذاع صيتها بين أرجاء العالم القديم.

يتناول الكتاب عبر 5 فصول رحلة العلم اليوناني، منذ انطلاقه في أرض الإسكندرية إبان العصر البطلمي، إلى وصوله إلى مستقره في بغداد؛ عاصمة الخلافة العباسية. يلقى الفصل الأول من الضوء منظور تاريخي على موضع الحركة العلمية في مدينة الإسكندرية؛ مدرسة الإسكندرية القديمة ومكتبتها.

ويتناول الفصل الثاني مآثر مدرسة الإسكندرية العلمية في مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية، والذي يقودنا إلى الفصل الثالث لنتابع مآثر مدرسة الإسكندرية العلمية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. ويبحث الفصل الرابع هُوّية علوم مدرسة الإسكندرية، بينما يعالج الفصل الخامس انتقال الحركة العلمية عبر الترجمة من الإسكندرية إلى بغداد،والتي أصبحت وريثة علوم الإسكندرية بلا منازع.