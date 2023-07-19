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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عازف "كمان" بدون نوتة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل حسن الديب

حسن الديب
حسن الديب

كشفت الدكتورة حنان الديب، ابنة الفنان حسن الديب، معلومات لا يعرفها جمهوره عنه، مؤكدة أن والدها ابن محافظة الشرقية، مدينة الزقازيق 13 أغسطس 1940.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن": "إن موهبة والدها كانت لديه منذ الصغر، الفن يجري في دمه منذ الطفولة"، لافتا إلى أنه بدأ ممارسة هوايته في مرحلة المدرسة، واستطاع حصد العديد من الجوائز منذ طفولته.

وتابعت: "كان بيجمع الأطفال في البيت بيعملهم مسرحية، وكان يخرجها ويشاركوه هما في التمثيل، وكان بيغني ويمتلك صوت جميل وغنى في عروض مسرحية كثيرة".

وواصلت: "والدي كان عازف للكمان سماعي بدون الرجوع إلى النوتة وهي موهبة ربانية دون دراسة".

وعن حسن الديب الأب، أوضحت ابنته الدكتورة حنان الديب أن والدها كان إنسان طيب وأب حنون ومتفاهم ويناقش قراراته وكثير النصح، غير متعنف أو عصبي، كان بيقعد معانا وبيهتم بينا ويسمع تفاصيلنا ومشاكلنا، رغم انشغاله بسبب اختلاف مواعيد عمله".

 

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