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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير يكشف عن أول ضحايا انضمام إمام عاشور للأهلى (فيديو)

أحمد شوبير
أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أول ضحايا انتقال إمام عاشور للأهلي، لاعب خط وسط نادي الزمالك وميتلاند الدنماركي السابق.

شوبير يكشف عن أول ضحايا انضمام إمام عاشور للأهلي

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء: "أول ضحايا انضمام إمام عاشور للأهلي سيكون محمد فخري لاعب الأحمر الناشئ".

وأصاف: "فخري سيخرج على سبيل الإعارة، على الرغم من قناعات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي باللاعب، إلا أن انضمام إمام عاشور للأحمر سيقلل من فرص تواجده".

وانتقل شوبير للحديث عن آخر صفقات المارد الأحمر في الميركاتو الحالي، موضحًا: "سوزا أصبح قريبًا للغاية من الانضمام للفريق، بعض الأمور البسيطة تفصله عن ذلك".

وواصل: "هناك مفاوضات جادة مع رضا سليم، لاعب الجيش الملكي.. المسئولون في المغرب ليس لديهم مانع في الاستغناء عن اللاعب".

وأشار شوبير إلى وجود بعض الخلافات المالية بين إدارتي الأهلي والفريق المغربي حول الصفقة.

وتابع: "صلاح محسن بنسبة كبيرة جدًا سيعود مع الأهلي الموسم المقبل، وكذلك كريم نيدفيد بعد الاطمئنان على إصابة ركبته".

واختتم قائلًا: "مصير محمد مغربي لم يحسم بعد سواء بالاستمرار مع الأهلي أو الخروج على سبيل الإعارة، أما موضوع محمد بوبو لاعب فيوتشر، ما زال حائرًا".

 

إمام عاشور أهلاوي حتى صيف 2028

يذكر أن الأهلي قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن إتمام التعاقد مع إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك وميتلاند الدنماركي السابق، وذلك لمدة 5 مواسم.

وتعد صفقة إمام عاشور هي أولى صفقات المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

وينتهي عقد إمام مع الأهلي في صيف 2028.

ومن جانب آخر، يواجه الأهلي فريق حرس الحدود في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

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