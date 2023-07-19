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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| احتفالًا بالهجرة النبوية.. عمر هاشم يمدح الرسول بأبيات مؤثرة (فيديو)

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

بثت قناة "الناس" الفضائية، مقطع فيديو للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هئية كبار العلماء بالأزهر الشريف، يمدح فيه الرسول صلّ الله عليه وسلم ببعض الكلمات والأبيات الشعرية المؤثرة في حب رسول الله بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المشرفة.

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم في كلماته المؤثرة عن الرسول الكريم:  

يا أكرم الخلق جئنا صوب ذكراك ** والقلب بالحب والإخلاص ناجاك

نهوى مدينتك الزهراء يدفعنا ** وجد وشوق وتحنان لرؤياك

كان اسمها يثرب من قبل هجرتكم ** فأصبحت طيبة من بعد رؤياك

قد أصبحت طيبة لما سكنت بها ** وروضة من جنان الخلد تهواك

تعطرت أرضها لما خطوت بها ** وصار مسكاً ثراها عند مثواك

من أرض طيبة نور عمّ عالمنا ** يا عالم الإسلام بشراك

فما تجمل رسل الله من خُلق ** ومن فضائل بعضٌ من سجاياك

إنا نحبك عن بعد وعن كثب  ** وما نسيناك يوماً أو سلوناك

وتقدم قناة "الناس" الفضائية، تغطيةً خاصةً عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبوية، وباقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، احتفالًا بالهجرة النبوية الشريفة والعام الهدري الجديد 1445هـ.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس الهجرة النبوي حب رسول الله ذكرى الهجرة النبوية المشرفة هئية كبار العلماء

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