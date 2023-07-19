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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تتابع مكافحة الآفات بكفر الشيخ للاطمئنان على 3 محاصيل

الزراعة تتابع مكافحة
الزراعة تتابع مكافحة الآفات

قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمتابعة أعمال مكافحة الآفات بمحافظه كفر الشيخ من خلال 7 لجان مرور للإدارة العامة لمكافحه الآفات ومنطقه شمال الدلتا.

وقد قام أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بزيارة مفاجئة لهذه اللجان ومحافظه كفر الشيخ حيث تمت المتابعة بمراكز المحافظة (كفر الشيخ – سيدي سالم – قلين – الحامول – دسوق – بيلا – فوة – مطوبس - الرياض) للاطمئنان على محصول القطن والذرة والارز وهي من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للحفاظ على الإنتاج الزراعي وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومتابعته لملف الآفات وتأثيرها على الإنتاج الزراعي في ظل التغيرات المناخية الحادة وارتفاع درجات الحرارة.

 وقال "رزق" أن حملات المرور استهدفت ايضا الجمعيات الزراعية للتأكد من جاهزية الات الرش وتواف مبيدات القطن ودوده الحشد الخريفية كما استهدفت ايضا مراجعة مصائد الحشرات كأحد طرق الرصد المبكر والفحص الحقلي للزراعات القائمة في الحقول .

وفى نهاية المرور عقد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة اجتماع مع السادة مديري ومهندسي المكافحة بالإدارات الزراعية المختلفة في حضور د ناجح غربية السيد وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ومديري المكافحة بالمديرية ومدير الإدارة العامة لمكافحة الآفات ومدير منطقة شمال الدلتا التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات أكد فيه على: -

* اهمية المرور الدائم والتواجد مع المزارعين وحل اي عائق خاص بأعمال المكافحة. 

* التأكيد على توفير المبيدات بشكل دائم في الجمعيات الزراعية. 

* التوسع في استخدام طرق المكافحة الحيوية من استخدام المتطفلات والمفترسات. 

* التحول الرقمي في تداول المعلومات والبيانات بين المديرية والإدارة 

* التزود بالمعرفة وكل ما هو جديد في مجال مكافحه الآفات سواء الفنية او التكنولوجية.

*اهمية العمل بروح الفريق. 

كما وجه رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بأهمية مرور الحملة على مستوى المديريات الأخرى.

وقد وجه الشكر لمهندسي المكافحة على ما يبذلونه من جهد في منظومة المكافحة في محافظه كفر الشيخ والتي توجد بها محاصيل استراتيجيه هامه  والتعاون والانجاز الذي تقدمه مديرية الزراعة في هذا الشأن 

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة بمحافظه كفر الشيخ أن المديرية لا تدخر جهد في مكافحه الآفات حيث انها الاساس في الانتاج الزراعي وهو مجهود يظل مستمرا طوال الموسم من بداية الزراعة حتى الانتاج يبذل فيه رجال المكافحة جهدا كبيرا وان توفير المبيدات وتوزيعها من اولويات المديرية.

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