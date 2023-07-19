بحضور 1500 طالب.. انطلاق جلسات مؤتمر "اختر كُلِّيتك" بمكتبة الإسكندرية

انطلقت جلسات المؤتمر السنوي السابع عشر "اختر كُلِّيتك" الذي نظمته مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي والموجّه لطلاب الثانوية العامة، التي بدأت منذ أمس وتستمر هذه الجلسات حتى 20 يوليو 2023 بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور حوالي ألف وخمسمائة طالب.

وافتتح الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة المؤتمر، ورحّب بالطلاب الحاضرين، وأشاد بحرصهم على معرفة كيفية اختيار كليتهم ورسم مستقبلهم وهنأهم بانتقالهم من مرحلة الدراسة المدرسية إلى مرحلة الدراسة بالجامعة، وفيها يختار الطالب مجال دراسته.

وأشار إلى أن عدد الجامعات بمصر وصل إلى حوالي مائة جامعة بين جامعة حكومية وأهلية وجامعات خاصة أو جامعات ذات شراكة دولية.

وأوضح أن اختيار الطالب كليته يجب أن يتضمن مجموعة من المعايير وهي حبه للتخصص الذي سيدرسه، ووضع هدف بعيد المدى والعمل على تحقيقه، والتخطيط لتحقيق النجاح، وأخيرًا المصابرة والمحافظة على الاتجاه، كما أكد أهمية دور القراءة والاطلاع لبناء شخصية الشباب.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يستهدف طلاب الثانوية العامة ليوضح لهم نظم الدراسة المختلفة بكل كلية وما تؤهل إليه من فرص عمل بعد التخرج، بالإضافة إلى توضيح الاختيارات التي تتماشى مع ميولهم وإمكاناتهم وقدراتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق آمالهم في بناء مستقبل مشرق وتأهيل جيل من الشباب مبدع ومتميز، كل في تخصصه ومجاله.

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