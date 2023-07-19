ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحضور 1500 طالب.. انطلاق جلسات مؤتمر "اختر كُلِّيتك" بمكتبة الإسكندرية

انطلاق مؤتمر اختر
انطلاق مؤتمر اختر كليتك

انطلقت جلسات المؤتمر السنوي السابع عشر "اختر كُلِّيتك" الذي نظمته مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي والموجّه لطلاب الثانوية العامة، التي بدأت منذ أمس وتستمر هذه الجلسات حتى 20 يوليو 2023 بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور حوالي ألف وخمسمائة طالب.

وافتتح الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة المؤتمر، ورحّب بالطلاب الحاضرين، وأشاد بحرصهم على معرفة كيفية اختيار كليتهم ورسم مستقبلهم وهنأهم بانتقالهم من مرحلة الدراسة المدرسية إلى مرحلة الدراسة بالجامعة، وفيها يختار الطالب مجال دراسته.

وأشار إلى أن عدد الجامعات بمصر وصل إلى  حوالي مائة جامعة بين جامعة حكومية وأهلية وجامعات خاصة أو جامعات ذات شراكة دولية.

 وأوضح أن اختيار الطالب كليته يجب أن يتضمن مجموعة من المعايير وهي حبه للتخصص الذي سيدرسه، ووضع هدف بعيد المدى والعمل على تحقيقه، والتخطيط لتحقيق النجاح، وأخيرًا المصابرة والمحافظة على الاتجاه، كما أكد أهمية دور القراءة والاطلاع لبناء شخصية الشباب.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يستهدف طلاب الثانوية العامة ليوضح لهم نظم الدراسة المختلفة بكل كلية وما تؤهل إليه من فرص عمل بعد التخرج، بالإضافة إلى توضيح الاختيارات التي تتماشى مع ميولهم وإمكاناتهم وقدراتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق آمالهم في بناء مستقبل مشرق وتأهيل جيل من الشباب مبدع ومتميز، كل في تخصصه ومجاله.  

IMG_٢٠٢٣٠٧١٩_١٢١٠١١
IMG_٢٠٢٣٠٧١٩_١٢١٠١١
IMG_٢٠٢٣٠٧١٩_١٢١٠٢٢
IMG_٢٠٢٣٠٧١٩_١٢١٠٢٢
المؤتمر السنوي السابع عشر اختر ك ل يتك مكتبة الاسكندرية الثانوية العامة الدراسة الجامعية

الأكثر قراءة

70 % نسبة رسوب طلاب طب جامعة جنوب الوادى فى قنا

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

لا مساس بالمكافآت والحوافز.. صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة الأسبوع المقبل

نسبة رسوب 80%.. نجاح 52 طالبا فقط بكلية طب الإسنان في قنا

والدة قاتلة طفلها بالشرقية: ابنتي مريضة عقليًا.. وهذا ما طلبته من المحكمة

إيداع المتهم بقتل والدته بكوم حمادة مستشفى الأمراض العقلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة