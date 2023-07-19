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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قدّم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التهنئة لجميع الأمة الإسلامية بحلول بداية العام الهجري الجديد 1445 هـ.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًَا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

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