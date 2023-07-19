"شوبير" يكشف الكواليس النهائية فى صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلى (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الكواليس النهائية في صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

شوبير: أمير توفيق الجندى المجهول في صفقة إمام عاشور

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء: "الأهلي بدأ الكلام في صفقة إمام عاشور منذ شهور طويلة جدًا، بعد استطلاع رأي مارسيل كولر المدير الفني للأحمر".

وأضاف: "كولر أبدى موافقته على ضم إمام عاشور، عقب مشاهدة أكثر من مباراة للاعب مع الزمالك، وطريقة اللاعب تتناسب مع فكر المدرب السويسري".

وواصل شوبير: "الناس استغربت جدًا من قرار مسئولي الأهلي بالاستغناء عن حمدي فتحي، والأحمر كان في ذلك التوقيت مخلص كل حاجة مع إمام عاشور".

وأشار شوبير إلى دور أمير توفيق مدير التعاقدات "الجندى المجهول" في حسم الصفقة للأحمر، المفاوضات كانت تدور في منزله، بعيدًا عن الأماكن العامة أو النادي.

وأردف: "أمير يسكن في مدينة الشروق، وقام بعمل مقابلات كثيرة مع اللاعب في منزله، كما قام برحلتين للدنمارك عن طريق أوروبا من خلال إسبانيا، شغل احترافي بمعنى الكلمة".

وأكمل شوبير: "كان هناك تكتم شديد للغاية من قبل مسئولي الأهلي على صفقة إمام عاشور، والموضوع كان منتهيًا تمامًا مع الأحمر قبل مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك".

وتابع: "تم وضع اللاعب ضمن الفئة الأولى داخل نادي الأهلي".

وعن البرومو المثير لتقديم إمام عاشور أمس، أوضح شوبير: "اللاعب لم يحضر مباراة القمة الأخيرة أصلًا، اللى حضر عامل شغل في نادي الأهلي، لأن إمام لو حضر كان اتعرف حتى لو متنكر".

وأردف: "كان هناك اتفاق سري بين إدارة ناديي ميتلاند الدنماركي والأهلي، على عدم الإعلان عن الصفقة إلا في توقيت واحد، وهو ما حدث بالفعل".

واختتم قائلًا: "إمام عاشور حتى الآن لم يلتق بالكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، ومن الممكن أن يكون تحدث معه هاتفيًا ولكن لم يلتق به حتى الآن".

إمام عاشور أهلاوي حتى صيف 2028

ويذكر أن نادي الأهلي قد أعلن أمس الثلاثاء، عن إتمام التعاقد مع إمام عاشور نجم خط وسط نادي الزمالك وميتلاند الدنماركي السابق، وذلك لمدة 5 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد إمام عاشور مع الأهلي في صيف 2028.