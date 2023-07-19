الأمم المتحدة: 250 ألف شخص نزحوا خلال الأسبوع الماضى جراء الاشتباكات بالسودان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 250 ألف شخص نزحوا خلال الأسبوع الماضي جراء الاشتباكات في السودان، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

وكان أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" وقوع قصف على مواقع للدعم السريع بأم درمان وشمال بحري بالخرطوم.

وأكد أنه سُمع دوي انفجارات نتيجة وقوع قصف مدفعي بالقرب من جسر شمبات، الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان، أمس الثلاثاء.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.