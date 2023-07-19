أوكرانيا تؤكد شن "عملية ناجحة" بعد حريق فى ميدان تدريب عسكرى بالقرم

أكدت السلطات الأوكرانية شن "عملية ناجحة" بعد اندلاع حريق في ميدان تدريب عسكري في القرم، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

وقال مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف: "شنّت عملية ناجحة في القرم المحتلة. يخفي العدو حجم الأضرار وعدد الضحايا".

وكان قد اندلع حريق في ميدان للتدريب العسكري صباح اليوم، في شرق شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها روسيا على ما أعلن الحاكم الروسي المحلي ما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات لإجلاء أكثر من ألفي مدني.