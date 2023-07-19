"القاهرة الإخبارية": مصرع 32 شخصًا فى حادث سير بولاية تمنراست بالجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية عن مصرع 32 شخصًا في حادث سير بولاية تمنراست جنوبي البلاد، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها اليوم الأربعاء.

وقال جهاز الحماية المدنية في الجزائر إن 32 شخصًا لقوا مصرعهم، فيما أُصيب 11 آخرين، إثر حادث مرور بولاية تمنراست أقصى جنوبي الجزائر.

وأفاد بيان للدرك الجزائري بأن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول بولاية تمنراست، مشيرًا إلى أن الحادث تسبب في احتراق حافلة لنقل المسافرين وسيارة، دون مزيد من التفاصيل.