حلم الأولى تاريخيًا.. المكافآت الاستثنائية سلاح سيراميكا أمام المصرى

وعد مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا اللاعبين بصرف مكافآت مالية ضخمة لهم في حالة الفوز على المصري البورسعيدي.

يأتي ذلك كنوع من التحفيز المادي والمعنوي للاعبين والشد من أزرهم، من أجل تحقيق أولى بطولات الفريق والنادي تاريخيًا، وهو حصد لقب كأس الرابطة المصرية في نسخته الثانية.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري بكأس الرابطة

ومن المقرر أن يواجه سيراميكا نظيره المصري البورسعيدي، مساء السبت المقبل، في تمام الثامنة والنصف على استاد برج العرب بالإسكندرية، على لقب نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

مشوار سيراميكا بكأس الرابطة

وكان سيراميكا استهل مشواره في كأس الرابطة، بالفوز على سموحة 5/3 عن طريق ضربات الجزاء في دور الـ16، ثم البنك الأهلي عن طريق الجزاء 4/2 في دور الثمانية، وأخيرًا الاتحاد السكندري 4/3 عن طريق ضربات الجزاء أيضًا في نصف النهائي.

الرمادي يطالب اللاعبين بأول الألقاب تاريخيًا

من جانب آخر، حرص أيمن الرمادي، المدير الفني الجديد، على عقد جلسة مع اللاعبين، عقب تولي المسئولية الفنية للفريق، للحديث عن أهمية مواجهة السبت المرتقبة وحلم البطولة الأولى تاريخيًا.

حيث طالب الرمادي اللاعبين بضرورة طي صفحة الدوري نهائيًا والابتعاد عن أي عوامل خارجية تؤثر على تركيز اللاعبين خلال مواجهة السبت المقبل أمام المصري.

كما وجه إنذارًا شديد اللهجة من ارتكاب أي أخطاء، قد تكون سببًا رئيسيًا في حرمان الفريق من تحقيق أول ألقابه، موضحًا لهم بضرورة التركيز الكامل على مدار شوطي المباراة أو خلال الأشواط الإضافية حال استمرار التعادل أو أثناء ضربات الجزاء.

يذكر أن أيمن الرمادي قد تولي المسئولية الفنية لسيراميكا كليوباترا، خلال الساعات القليلة الماضية خلفًا لحلمي طولان، الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بين الطرفين، عقب نجاحه في قيادة الفريق للبقاء بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة للموسم الثالث على التوالي.

تجهيز المصابين لموقعة السبت

وفي سياق متصل، يبذل الجهاز الطبي لسيراميكا جهودًا مكثفة من أجل تجهيز جميع اللاعبين المصابين، لموقعة نهائي كأس الرابطة.