مدير مجموعة سنتامين: نستثمر في 3000 كم مربع بالصحراء الشرقية

قال عمرو حسونة، المدير الإقليمي لمجموعة سنتامين الرائدة في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب، إنهم يستثمرون في 3000 كيلومتر مربع في الصحراء الشرقية للتنقيب (EDX)، حيث بدأوا ببرامج حفر الشهر الماضي بعد أن قاموا بأخذ عينات سطحية لتحديد أهداف الحفر على مدار العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري.

وأضاف "حسونة" في تصريحات لـ"الدستور" أن الشركة هي المشغل لمنجم السكري، أكبر منجم للذهب في مصر، والذي يعد من أكبر مناجم الذهب في العالم وأفريقيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف أونصة سنويًا. وفي عام 2022، استثمرت سنتامين حوالي 830 مليون دولار أمريكي من القيمة الاقتصادية في مصر، وذلك في مجالات مختلفة مثل المرتبات وخلق فرص عمل والتدريب والبنية التحتية والاستثمار في المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى حصة الحكومة المصرية في الأرباح والمدفوعات الأخرى. كما يشكل الموظفون المصريون 96% من قوى العمل في سنتامين، ويحصل الموردون المصريون على 67% من إجمالي مشتريات الشركة.

وفي سياق منفصل أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تسير فى قطاع التعدين على الطريق الصحيح وأن الفعاليات التى يشهدها منتدى مصر للتعدين 2023 ، تثرى التجربة الجديدة وتضيف للنتائج التى حققتها استراتيجية تطوير قطاع التعدين، كما أنها توفر للمهتمين الاطلاع على تجارب استثمارية قيمة سبقتهم إليها الكثير من الشركات العالمية ذات الثقل والخبرة.

ولفت خلال المؤتمر الصحفى فى ختام فعاليات اليوم الأول للمنتدى، إلى أن الدولة المصرية بقطاعاتها المعنية بالملف التعدينى كوزارتى البيئة والتجارة والصناعة والهيئات المختصة بالإجراءات وتييسيرها كهيئتى الاستثمار والثروة المعدنية حضرت اليوم مائدة مستديرة ضمت إلى جانبهم المستثمرين واتحاد الصناعات وغرفة البترول والتعدين، ليكون هناك حوار واضح وشفاف يضم كل أطراف الصناعة نتعاون فيه معاً لإثراء التجربة المصرية ودفعها للتقدم بما يخدم مصالح دولنا والمستثمرين.