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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. برشلونة يضم أوريول روميو في ثالث صفقاته الصيفية

أوريول روميو
أوريول روميو

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا اليوم الأربعاء، ضم أوريول روميو قادمًا من نظيره جيرونا لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، ضم روميو بعقد حتى عام 2026 وبشرط جزائي يصل إلى 400 مليون يورو دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وروميو واحد من خريج أكاديمية لامسيا في 2004 وشارك مع الفريق الأول في 2010 تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويُعد أوريول روميو ثالث صفقات برشلونة في الصيف الحالي استعدادًا للموسم المقبل، بعد التعاقد مع كل من الألماني إلكاي جوندوجان وإنيجو مارتينيز، بينما تعاقد النادي الكتالوني مع فيتور روكي، مهاجم أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، بدءًا من موسم 2024/ 2025.

يذكر أن لاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ31 عامًا، كان قد انضم إلى صفوف جيرونا في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي.

وشارك أوريول روميو في 36 مباراة مع جيرونا في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي 2022/ 2023، سجل خلالها هدفين فقط.

برشلونة أوريول روميو جيرونا روميو لامسيا

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