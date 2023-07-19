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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 3200 حاوية مكافئة و254 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

تداول 3200 حاوية مكافئة و254 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة بميناء الإسكندرية
شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع - في بيان له اليوم الأربعاء - إنه تم دخول وخروج 55 سفينة إلى أرصفة ميناء الإسكندرية والدخيلة خلال هذه المدة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ 33 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وأشار إلى تداول 3200 حاوية مكافئة تقريبا في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، حيث شكلت الحاويات الصادرة 45% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة، تداول 254 ألف طن تقريبا من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

من جانبه، وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء والالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره. 

الملاحة ميناء الإسكندرية حركة التداول والملاحة هيئة ميناء الإسكندرية المعايير البيئية

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