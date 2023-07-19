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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحدث "الصحة" يعلن موعد فتح باب التسجيل فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تنظم وزارة الصحة والسكان، وذلك يوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2023، من خلال الموقع الإلكتروني https://www.globalphdc.com.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان ستنظم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في الفترة من 5-8 سبتمبر في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن المؤتمر يأتي كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتأكيدًا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة من عائدها الديموجرافي.

وأكد أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأنه سيقام على هامش المؤتمر معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.

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