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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 270 طن قمامة وتحصين 943 رأس ماشية بالفيوم

منع حالة تعد على
منع حالة تعد على الأراضي الزراعية ورفع(270) طن قمامة وأتربة

قامت الوحدة المحلية بقرية السعيدية، أمس الثلاثاء،  بمنع حالة تعد على الأراضي الزراعية بزمام القرية.

وأوضح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الوحدة منعت تعدٍ على مساحة (1) قيراط، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات، وقامت برد الشئ لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

 وأضاف رئيس المركز أنه في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق، فقد جرى أمس القيام بحملات تشجير ونظافة مكثفة ورفع الأتربة بطرق المركز، كما أسفرت الحملات الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى عن رفع (253) طن قمامة و(17) طن أتربة.

 كذلك صرح رئيس المركز أنه تم أمس تحصين (943) رأس ماشية بقرى جرفس ومنشأة بني عتمان ومنشأة طنطاوي، وذلك في حملات تحصين مكبرة للإدارة البيطرية بسنورس بالتعاون مع الوحدة المحلية، ضمن أعمال الحملة القومية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى لجان توعية وإرشاد للمريين والتأكيد على أهمية التحصين.

منع حالة تعد على الأراضي الزراعية ورفع
منع حالة تعد على الأراضي الزراعية ورفع
منع حالة تعد على الأراضي الزراعية ورفع
منع حالة تعد على الأراضي الزراعية ورفع
منع حالة تعد على الأراضي الزراعية ورفع
منع حالة تعد على الأراضي الزراعية ورفع
منع حالة تعد على الأراضي الزراعية ورفع
منع حالة تعد على الأراضي الزراعية ورفع
منع حالة تعد الأراضي الزراعية رفع 270 طن قمامة وتحصين 943 رأس ماشية مركز سنورس بالفيوم

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