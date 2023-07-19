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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

350 لوحة فنية لطلاب الجامعة اليابانية بالمعرض الثاني لبرامج الفن والتصميم

معرض الفن والتصميم
معرض الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية

افتتح الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، المعرض الثاني لطلاب برامج الفن والتصميم، بحضور  الدكتور علية عبد الهادي، أستاذ التصميم الداخلي بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والدكتور مروة محفوظ- استاذ التصميم الداخلي بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد رموزي- مدير برامج الفن والتصميم. وعدد كبير من  الطلاب وأولياء أمورهم ولفيف من اساتذة الجامعة وأعضاء من مكتب الجايكا بالجامعة.

وقال الدكتور عمرو عدلي، إن المعرض يضم 350 لوحة فنية لطلاب برامج الفن والتصميم في مقررات فصل الربيع منها مقرر (رسم الطبيعة الصامتة) ومقرر (الفن والثقافة فى المتاحف)، بالإضافة الي مجموعة من مشاريع مصغرة في مجال تصميم المنتجات، التصميم الداخلي و الديجيتال ميديا.
وأضاف أن إدارة الجامعة تحرص على توفير تجربة تعليمية شاملة لطلابها، مشيرّا إلى أن المعرض يعرض مواهب وإبداعات الطلاب في الفن والتصميم، ويسلط الضوء على أهمية الفن والتصميم في الصناعة والمجتمع  لاعداد أجيال متميزة ومختلفة لمواكبة متطلبات سوق العمل في عصر التحول الرقمي.

وأعربت الدكتورة علية عبد الهادي عن إعجابها بتطور EJUST، مؤكدةً على تفردها كجامعة حكومية، كما أعربت الدكتورة مروة محفوظ  عن تقديرها لتركيز EJUST على بناء عقلية وشخصية الطلاب مع التركيز على التصنيع والإنتاجية.

وكان قد تفقد رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اليوم، المعرض المقام على هامش المؤتمر الدولى الرابع لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة، والذى تشارك فيه العديد من الشركات الرائدة فى مجال الصناعة، وبرفقته الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيمياويات.

وكذا زيارة أجنحة الشركات الصناعية الكبرى المشاركة في المعرض، حيث تفقد أجنحة شركات أبو قير للاسمدة ومياه الشرب بالإسكندرية، و الصرف الصحى بالإسكندرية، مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة.

كما تفقد رئيس الجامعة جناح مشروعات  تخرج  الطلاب بأقسام  الطاقة والهندسة البيئة والكيمياء،  وأشاد بالأفكار المبتكرة لمشروعات التخرج المشاركة بالمعرض مؤكدًا أن الجامعة تولى أهمية كبيرة لدعم الإبداع والابتكار لدى الطلاب ورعاية المبتكرين. 

معرض الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية
معرض الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية
معرض الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية
معرض الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية
معرض الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية
معرض الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية
معرض الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية
معرض الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية المعرض الثاني طلاب برامج الفن والتصميم 350 لوحة فنية التصميم الداخلي و الديجيتال ميديا

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