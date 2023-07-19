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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أوكرانيا: إسقاط 13 من 16 صاروخًا أطلقتها روسيا ليلًا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية عن إسقاط 23 من أصل 32 مسيرة روسية، فضلًا عن إسقاط 13 من أصل 16 صاروخًا أطلقتها روسيا ليلًا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وكانت أكدت الإدارة العسكرية لكييف أن نظم الدفاع الجوي الأوكرانية صدت هجومًا عسكريًا روسيًا خلال الليل على العاصمة الأوكرانية.

وأفاد شهود بسماع انفجارات وتصاعد الدخان بالقرب من كييف.

في سياق متصل، قال حاكم منطقة أوديسا، أوليغ كيبر، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء لهجوم روسي جوي كبير لليلة الثانية على التوالي على ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا. 

وأضاف، عبر تطبيق "تليجرام": "لا تقتربوا من النوافذ أو تظهروا عمل قوات الدفاع الجوي".

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت إطلاق صواريخ كاليبر من البحر الأسود، أيضًا دون مزيد من التفاصيل.

ومع دخول الساعات الأولى من اليوم، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء الجزء الشرقي من أوكرانيا.

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