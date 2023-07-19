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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة فى كولومبيا إلى 14 قتيلًا

انزلاق التربة في
انزلاق التربة في كولومبيا

قتل ما لا يقل عن 14 شخصًا في انهيار أرضي جراء الأمطار الغزيرة على طريق يربط بوغوتا بجنوب شرق كولومبيا، وفق حصيلة جديدة أعلنت اليوم.

وقال حاكم مقاطعة كونديناماركا نيكولاس غارسيا في فيديو نشره على تويتر إنه تم العثور على 14 جثة.

وأوضح أنه عُثر على ستة ناجين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان الكولونيل خورخي دياز، مدير الحماية المدنية في المنطقة، قد أعلن في وقت سابق العثور على ثماني جثث إحداها لطفل وستة جرحى، مشيرًا إلى أن عشرة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وأضاف دياز "لدينا أيضًا 20 منزلاً مدمرا بالكامل".

وقال "تعذّر تحديد عدد المفقودين لكن يحكى عن 11 شخصا. نحاول تحديد هويات الأشخاص الذين كانوا يعيشون في المنازل العشرين المدمرة".

وكان عناصر الإطفاء قد أفادوا قبل ذلك بـ"فقدان أثر 20 شخصًا" في الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة بالقرب من بلدة بوينتي كويتام في مقاطعة كونديناماركا. 

ولم يشر حاكم المقاطعة في تسجيل الفيديو إلى حصيلة المفقودين.

وقال قائد الإطفاء ألفارو فارفان "بسبب الأمطار الغزيرة تشكلت سيول هائلة في قرية نارانخال". 

ووقع الانهيار الأرضي على بعد نحو ستين كيلومترا من بوغوتا.  

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