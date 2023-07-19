فلاديمير مايكوفيسكى.. هكذا كانت أشعاره تدعو إلى التربية الثقافية

فلاديمير مايكوفيسكي الكاتب الشاعر الروسي، والمولود في مثل هذا اليوم من العام 1893، ببلدة بغدادي بجورجيا، واحد من أبرز الكتاب الروس في النصف الأول من القرن العشرين، ويعد ديوانه “صفعة على وجه الرأي العام”، هو باكورة أعماله الشعرية وفيه تبنى أفكارا مستقبلية لم تعرف من قبله.

وفي سيرته الذاتية التي أعدتها الكاتبة كتابها أيلزا تريولي، والمعنون بـ “مايكوفيسكي”، تذكر “تريولي” أن فلاديمير مايكوفيسكي، ينحدر من عائلة أحد خفراء الأحراش، فهو ابن الأشجار الضخمة وجمال القوقاز، شاب أرفع وأقوى وأبعد مدى من الرجال الآخرين، وقد مات عام 1930 وهو في كامل قواه كمن دهمته صاعقة.

إن آثار فلاديمير مايكوفيسكي الكلاسيكية سابقا مازالت تفي بحاجات العصر، فهي كلاسيكية لأن عبقريتها لا يماري فيها اليوم شعب بكامله، وهي تفي بحاجات عصرنا، مادامت الحياة والقضايا السوفيتية تتيح استعادة أشعار فلاديمير مايكوفيسكي كل يوم، فليس في الموضوعات التي يختارها لشعره، موضوعات كبيرة وصغيرة، إننا نرى موضوعات الحب والثورة والحرب والسلم، إلى جانب الشئون اليومية الصغيرة، فأشعاره للدعاية لصناعة الدولة، والتي تدعو إلى التربية الثقافية، كانت منقوشة في أذهان الناس، وبقيت تحملهم علي الضحك، كما أن أشعاره الغزلية كانت تلهب النفس، وقصائده الهجائية كانت تحمل علي العزاء، إذ أنه يوجد من يسعى للقضاء علي ما نضمر له البغض، وكذلك بعض أشعاره مازالت بمثابة حافز ومساعد وأمل.

ــ أشعار فلاديمير مايكوفيسكي تتلى بصوت مرتفع

وتشدد “أيلزا تريولي”، على أن: أشعار فلاديمير مايكوفيسكي وضعت لتتلي بصوت مرتفع وهو نفسه قد حمل إلي الاتحاد السوفيتي، خلال مئات من السهرات، أشعاره وطريقة إنشادها، وجاراه في ذلك كل من سمعه، وقاموا بدورهم في إشاعة ذلك الإنشاد، ومازالوا إلي اليوم ينثرونه علي الطريقة نفسها في الإنشاد والفهم. وقد عمت قصائده الاتحاد السوفيتي كما تسري النيران في الغاب.

وتستطرد “تريولي”: كتب فلاديمير مايكوفيسكي بنفسه في هذا الأمر قائلا: “لقد قضى الكتاب في زمنه علي المخطوطات، فالمخطوطات ليست سوي بداية عهد الكتاب. إن المنبر والمنصة سوف يستمران ويزدادان انتشارا عبر المذياع، إن المذياع هو طريقة من الطرق الكثيرة لإذاعة الكلمة، والإصطلاح والشعر. لقد كف الشعر علي أن يكون من المقرؤات فقد. فالثورة أعطتنا الكلمة التي نسمعها، والشعر الذي نسمعه. إن حظ بعض الناس الذين استطاعوا أن يسمعوا ”بوشكين" قد أتيح اليوم لكل الناس.

وكان فلاديمير مايكوفيسكي، يهدف علي الأخص إلي أن يكون مفهوما لدي أكبر عدد من المستمعين، حتي في زمن المستقبلية حين لم توضع أمامه قضية الوضوح التام في قصائده. لقد قال مايكوفسكي نفسه، في آخر حديث ألقاه، أن قصائده التي نظمها عام 1912 كانت أكثر شعره اضطرابا، وأنها هي نفسها التي أثارت مسألة الغموض في شعره. ومما قاله: “ولهذا وضعت أمامي في كتاباتي التالية مسألة الغموض، واجتهدت أن أكتب بطريقة يفهمها أكبر عدد من المستمعين”.