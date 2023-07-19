ما هى أوجه التشابه بين ثورة 23 يوليو و30 يونيو؟.. إسلام عفيفى يُجيب

أوضح الكاتب الصحفي إسلام عفيفي أوجه التشابه بين ثورة 23 يوليو و30 يونيو، قائلًا: "إن هناك أوجه شبه كبيرة جدًا بين ثورة 23 يوليو، وبين 30 يونيو، حيث غيرت الثورتان وجه المنطقة بالكامل".

وأضاف إسلام عفيفي، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر فضائية extra news، أن ثورة 23 يوليو كانت بداية لحركة تحرر وطني واسع جدًا، ليس فقط في المحيط العربي، ولكن أيضاً في المحيط الأفريقي والآسيوي، وامتدت آثارها إذ أن الثورة المصرية تعقد نوعا من الصفقات والتحالفات السياسية الكبرى، وتشكل ما يسمى بدول عدم الانحياز، وبالتالي فقد كانت ثورة 23 يوليو مؤثرة وعابرة للحدود.

وأوضح أن المنطقة تغيرت ملامحها وخريطتها الجغرافية والسياسية بفعل ثورة يوليو، لافتًا إلى أن هذا ما حدث منذ 71 سنة، وبالتالي يكمن وجه الشبه هنا بأن ثورة 30 يونيو غيرت وجه المنطقة جغرافيًا وسياسيًا وكادت أن تتحول المنطقة إلى دول ممزقة، وتفتيت الدول الوطنية المستقرة منذ سنوات إلى دويلات صغيرة، تحكمها الميليشيات والتنظيمات الإرهابية بشكل أساسي والذين يدينون بالولاء لما يسمى بمكتب الإرشاد.