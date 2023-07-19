محمود فؤاد يوضح جهود التحالف الوطنى فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا

أوضح محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، جهود التحالف في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في برامج الحماية الاجتماعية، قائلًا: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في عام 2022م، عامًا للمجتمع المدني، لافتًا إلى أنها كانت سبقة لم تحدث في تاريخ العمل الأهلي في مصر، بأن يعلن رأس الدولة هذا الإعلان.

وأضاف محمود فؤاد خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حافزًا لكل العاملين في القطاع المدني أن يقدموا شيئًا بناءً على هذه المبادرة، وبالتالي كانت فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح أن كل جمعية لها مستهدفها ونظامها وميزانيتها وعملها على الأرض بصفة فردية وصفة مستقلة، حيث يخضع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الرقابية في الدولة، مثل أي مؤسسة موجودة على أرض هذا الوطن.

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقوم على المشاركة، وبالتالي القدرة على الوصول إلى الأسر المستحقة والمناطق الأكثر احتياجًا، حيث كان في البداية يتم العمل بصفة فردية من خلال كيانات منفصلة، وكان ينتج عن ذلك ازدواجية في التوزيع سواء لنفس الأشخاص أو لنفس المناطق.

وبيّن أنه منذ نشأة التحالف الذي كان يضم في البداية 20 جمعية، ليصل اليوم لـ 34 جمعية، فهناك الكثير من الإنجازات التي تحققت من مارس 2022م، لافتًا إلى أن هذه الجمعيات يندرج أسفل منها آلاف الجمعيات، فعلى سبيل المثال فإن جمعية الأورمان وحدها تمتلك كجمعيات قاعدية يتم العمل من خلالها في ربوع مصر بالكامل، حوالي 5700 جمعية.