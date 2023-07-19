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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استرداد 170 فدانًا من أملاك الدولة بمركزين فى المنيا

إزالة تعديات بمركزي
إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات وتمكنت من استرداد 170 فدانًا أراضي أملاك دولة وإزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

من جانبه قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، إنه تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تم مواصلة تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي مطاي من رصد وإزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية أبوان بإجمالي مساحة 1050 مترًا.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بحضورربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز وجهات الولاية وبمعاونة قوات الأمن نجحت في استرداد 170 فدانًا من أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي بقرية حلوة علي قطعتين بالظهير الصحراوي الغربي بقرية حلوة وتسليمها لجهة الولاية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وأوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحليه بقرى بنى أحمد الغربية وبنى محمد سلطان قامت بتنفيذ حملة مكبرة بشوارع القرى لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء العشوائي؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتأكيده على المتابعه المستمرة والوقوف الفورى لأى شكل من أشكال التعدى، موجها كلامه برصد المخالفه والتعامل الفورى معها ومن خلال الحملة تم رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة قيراط بقرية ريدة التابعة للوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تمكن قسم التنظيم بقرية بنى أحمد الغربية من إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة قيراط بقرية طهنشا التابعة للوحدة المحلية بقرية بنى أحمد الغربية، وتم التحفظ على مواد البناء وإزالة حالتي بقرية دير عطية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون.

إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا
إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا
إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا
إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا
إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا
إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا
إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا
إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا
إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا
إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا
إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا
إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا
إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا
إزالة تعديات بمركزي مطاي والمنيا
المنيا أسترداد 170 فدان أملاك دولة إزالة 13 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية مركزي مطاي والمنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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