ناقد رياضى يكشف كواليس انضمام إمام عاشور للقلعة الحمراء

كشف علاء عزت، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي يرى بأن صفقة ضم إمام عاشور هي الأهم في الميركاتو الصيفي الحالي، وأفضل بديل للاعبه حمدي فتحي.

وأضاف علاء عزت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الأهلي يرتب للصفقة منذ فترة عندما تلاقت الرغبات وفور تلقي القلعة الحمراء عرضًا للاعبه حمدي فتحي.

وأكد أن موقع النادي الأهلي لم يتحمل ضغط الجماهير ووقع لبضع دقائق، وتمت مشاهدة البرومو بمعدل نحو 5 ملايين في أقل من ساعات لتسجل مستوى قياسي في الإعلان عن الصفقات في الأندية المصرية.

وأشار إلى أن الأهلي لم يكن ينتوي الإعلان عن الصفقة اليوم، ولكنه أرسل قيمة الصفقة منذ 5 أيام، واستلمها النادي الدنماركي اليوم وأعلن بعدها عن بيع اللاعب ما أجبر النادي للإعلان عن الصفقة.

وأكد علاء عزت، الناقد الرياضي، أن الأندية الأوروبية لا يهمها السرية في الإعلان عن الصفقات أو وقت الإعلان، مثلما يحدث في الأندية المصرية.

وتابع: "الأهلي مش هيعمل كوبري بـ 3.5 مليون دولار لكي يحصل على إمام عاشور، ساخرًا: «ده هيكون أغلى كوبري في العالم».

وأكد أن الأهلي عرض اللاعب على الجهاز الفني وطالب تأجيل إبداء الرأي لمدة أيام حتى يشاهد فيديوهات له على مدار عامين ولاحظ تحسن في الأداء.

واستطرد أن نادي ميتيلاند رفض إعارة اللاعب للأهلي وأصر على البيع بشكل كامل، موضحا أن النادي الدنماركي خسر في الصفقة، حيث إن الأهلي المصري لم يدفع الـ 3.5 مليون دولار التي دفعها ميتيلاند للزمالك.

وأضاف أن النادي الأهلي أجرى فحصا طبيا شاملا على إمام عاشور وتبين أن الإصابة بسيطة، لافتا إلى أن قيد اللاعب سيكون يوم 27 يوليو واللاعب سوف يكون جاهزا للمشاركة بداية من الموسم الجديد.

وأكد علاء عزت، الناقد الرياضي، أن الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، رحب بصفقة إمام عاشور؛ لأنه لاعب بأكثر من روح، ويستطيع المشاركة في أكثر من مركز وسهل توظيفه في الملعب.

وبين علاء عزت، الناقد الرياضي، فيما يتعلق بصفقات الأهلي المتوقعة، إن بوبو ومرعي هما الأقرب والأهلي يجهز هذه الصفقات على نار هادئة والنادي عرض نصف المبلغ الذي يطلبه فيوتشر من أجل التخلي عن لاعبه.