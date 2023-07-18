ورش فنية ومسرحية لروضة الإسكندرية الأزهرية

عقدت روضة معهد أبوقير الأزهري، اليوم الثلاثاء، ورشا فنية ومسرحية تبرز أهمية الحافظ على المياه تحت عنوان "كل نقطة بتفرق"، تندرج تحت قيم الانتماء للوطن والمحافظة عليه.

وقالت إيمان أنس، معلمة رياض الأطفال بمعهد أبوقير الأزهري، إننا نغرس في أطفالنا أهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال هذه المبادرة، ونبين لهم أهمية المياه في حياة العالم كله، حتى بقدرة هذه النعمة ويوصلوا رسالة الأزهر لكل من حولهم ويصبح سلوك معتاد عندهم.

وأكدت شروق محمد، معلمة رياض الأطفال، أن الورش الفنية هي تطبيق عملي على أرض الواقع للأطفال، والتجربة العملية هي أفضل من مجرد تقديم النصح والإرشاد، كما أنها تجعل الأطفال يتزودون بمعلومات جديدة بسهولة ويسر، مبينة أن هذه المبادرات كان لها دور كبير في تغيير سلوك الأطفال للأفضل.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، حيث ﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ بمكتبة الإسكندرية على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة وإصدارات تعليمية وتوعوية متنوعة.