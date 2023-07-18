حصريًا على "الحياة".. المسرح الكبير "كامل العدد" فى احتفالية الأوبرا بالعام الهجرى الجديد
انطلقت منذ دقائق على قناة الحياة، الاحتفالية الفنية الخاصة بمناسبة العام الهجري الجديد، والتي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحييها الفرقة الموسيقية، بمشاركة المنشد وائل الفشني، وقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.
نفاد تذاكر الحفل بالكامل
يرفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكر العرض نفدت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيهًا، والثانية بقيمة 210 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بـ160 جنيهًا.
وتنقل قناة الحياة على الهواء مباشرة، الاحتفالية، ويشارك خلالها عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا هم أحمد حسن، نهي حافظ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدي، آيات فاروق، محمود هلال.
ويضم البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التي كتبها كبار الملحنين منها إلى رحاب يثرب- طلع البدر علينا- يا محمد لـ عبد العظيم محمد، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، مدد لـ عبدالعظيم عبد الحق، الرضا والنور- سبحت صنع ربي لـ محمد الموجي، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، أم النبي ولا إله إلا الله لـ جمال سلامة، حيوا ربيب العلا لـ سيد شطا، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي، المسك فاح من التراث الصوفي واعمل الشهير قمر سيدنا النبى.
ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل وهى:
- تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة 7 والنصف مساء، على أن ينطلق الحفل بعدها بحوالي ساعة.
- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.
- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء الشورت".
- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.