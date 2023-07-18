حصريًا على "الحياة".. المسرح الكبير "كامل العدد" فى احتفالية الأوبرا بالعام الهجرى الجديد

انطلقت منذ دقائق على قناة الحياة، الاحتفالية الفنية الخاصة بمناسبة العام الهجري الجديد، والتي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وتحييها الفرقة الموسيقية، بمشاركة المنشد وائل الفشني، وقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

نفاد تذاكر الحفل بالكامل

يرفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكر العرض نفدت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيهًا، والثانية بقيمة 210 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بـ160 جنيهًا.

وتنقل قناة الحياة على الهواء مباشرة، الاحتفالية، ويشارك خلالها عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا هم أحمد حسن، نهي حافظ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدي، آيات فاروق، محمود هلال.

ويضم البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التي كتبها كبار الملحنين منها إلى رحاب يثرب- طلع البدر علينا- يا محمد لـ عبد العظيم محمد، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، مدد لـ عبدالعظيم عبد الحق، الرضا والنور- سبحت صنع ربي لـ محمد الموجي، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، أم النبي ولا إله إلا الله لـ جمال سلامة، حيوا ربيب العلا لـ سيد شطا، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي، المسك فاح من التراث الصوفي واعمل الشهير قمر سيدنا النبى.

ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل وهى: