وزير الأوقاف: دين الله فى حاجة إلى من يحمله وينصره

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه عندما تقرأ سيرة سيدنا بلال وسلمان وعمار وصهيب، تقول لو كنت على عهد سيدنا رسول الله (ص) لفعلت، فالإسلام سيظل في حاجة إلى أنصار.

أضاف وزير الأوقاف أن نصرة الله هي نصرة لدين الله ودين الله في حاجة إلى من يحمله ومن ينصره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالطبيب ينصره بإخلاصه في طبه، والعامل ينصره بإخلاصه في عمله، والمعلم ينصره بإخلاصه في تعليمه، وكل إنسان في مجاله وميدانه ينصر دين الله بأن يكون صورة مشرفة بعمله بحضارته وعمارته للكون وبأخلاقه، ولما خرج سيدنا صهيب بماله، هنا يذكرنا بقوله تعالى: "الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، ولم يقل والله يعدكم الغنى، لأن الغنى طال أو قصر إن لم تتركك الدنيا فأنت تاركها، الغنى إما أن يتركك أو تتركه، لم يعد الله أحدًا بالفانية.

وتابع: لا تحترس بذكاءٍ عند مقدرة قد

يهشم الانفَ أمر تتقى المُقَل

وأرض الله واسعة ولكن

إذا نزل القضاء ضاق الفضاء

وَمَن نَزَلَت بِساحَتِهِ المَنايا

فَلا أَرضٌ تَقيهِ وَلا سَماءُ

وإذا العناية لاحظتك عيونها

نم فالمخاوف كلهن أمان

إذا لم يكن عَوْنٌ من الله للفتى

فأوَّلُ ما يجني عليه اجتهادُهُ

إذا صح عون الخالق المرء لم يجد

عسيرا من الآمال إلا ميسرا.

وأوضح وزير الأوقاف أنه تأخذ بكل الأسباب لكن مشيئة الله إذا لم تكن معك، فإنما الذي يجري المسببات على الأسباب أو لا يجريها هو الله، فالسكين التي تقطع لم تقطع سيدنا إسماعيل، والنار التي تحرق لم تحرق سيدنا إبراهيم، والحوت الذي يهضم لم يهضم سيدنا يونس، لأنهم كانوا في عناية من أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، وهنا الأسباب البشرية تتوقف مع أن النبي (ص) أخذ بكل الأسباب وكأن الدرس يقول لنا الأسباب لا تؤدي إلى النتائج بطبيعتها مع أننا مأمورون أن نأخذ بأقصاها، إنما بإعمال الله لها، يقول سيدنا الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا".