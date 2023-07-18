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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لقاء سويدان: أشكر المتحدة لتنظيم مهرجان الدراما

لقاء سويدان
لقاء سويدان

أعربت الفنانة لقاء سويدان، عن سعادتها بحضور مهرجان العلمين الجديدة، معقبة: "مبهورة بما أراه في مدينة العلمين الجديدة وبحجم التطوير الضخم الذي تشهده، بقالي سنة ونصف ما روحتش الساحل وفجأة لما جيت حسيت نفسي في عالم آخر.. إيه العمران ده!".

وأضافت الفنانة لقاء سويدان خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن حجم العمران ضخم ومتميز في مدينة العلمين الجديدة، معقبة: "لا أتخيل المدة السريعة التي تم فيها الانتهاء من هذا العمران، ومدينة العلمين الجديدة هواؤها ساحر للغاية". 

وأوضحت الفنانة لقاء سويدان، أنه تم الاهتمام بكافة التفاصيل في مدينة العلمين، لافتة إلى أن المدينة لا تعتبر مصيفًا فقط، بل تعمل طوال السنة.

كما وجهت الفنانة لقاء سويدان، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنظيم مهرجان الدراما، معقبة: "حاجة على مستوى عالمي، وأحيي القيادة السياسية على هذا الجهد العظيم، كل حاجة موجودة في المدينة، وكل حاجة معمول حسابها، حتى الإضاءة بالليل مختلفة عن النهار، كما أن الممشى السياحي بالعلمين الجديدة ضخم، ويمكنك من التمشية والترفيه".

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