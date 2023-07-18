جهات التحقيق تصدر قرارات عاجلة بشأن عقار الخليفة المنهار

انتقل فريق من نيابة الخليفة الجزئية، لموقع انهيار عقار سكنى بالمنطقة لإجراء معاينة تصويرية لمكان الحادث.

وكلفت النيابة محافظة القاهرة بانتداب لجنة هندسية من المحافظة؛ لإجراء فحص فنى للعقار والعقارات المجاورة وبيان أسباب الانهيار.

وأمرت النيابة بالاستعلام من حى الخليفة حول إذا ما كان هناك قرار صدر بحق العقار بإزالته من عدمه من قبل، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، كما أمرت النيابة بدفن جثة سيدة عثر عليها أسفل انقاض العقار السكنى بعد الانتهاء من الإجراءات.

واستمعت النيابة لعدد من قاطني العقار الناجين من الانهيار، وكذلك شهود العيان بمحيط الحادث.

تفاصيل الواقعة

كانت قد لقيت سيدة مصرعها بينما أصيبت سيدة ومواطن إثر انهيار عقار سكني بمنطقة الخليفة.

‏تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا يفيد بسقوط جزئي لعقار بمنطقة الخليفة.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ ونجحت فرق الإنقاذ البري، التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة في انتشال سيدة متوفاة وأخرى مصابة كما تم انتشال مواطن من أسفل الأنقاض مصاب، ‏فيما تم إخلاء عقارين متجاورين للمنزل المنهار حفاظا على أرواح المواطنين.

‏تم تشكيل لجنة هندسية لفحص حالة العقارات المجاورة للمنزل المنهار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.