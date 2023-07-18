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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشريح جثة سائق "توك توك" لقي مصرعه في مشاجرة ببولاق الدكرور

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول مقتل سائق توك توك طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة مع آخرين بشارع ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك.

 

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وكذلك سرعة ضبط وإحضار المتهمين.

 

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفي بشارع ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سائق “توك توك” به آثار طعنات متفرقة وبحوزته متعلقاته الشخصية وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفي وآخرين بسبب خلافات سابقة جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى بولاق الدكرور العام تحت تصرف النيابة العامة.

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