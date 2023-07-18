عضو لجنة تنظيم مهرجان العلمين الجديدة: "المتحدة" تنسق بين كل اللجان المنظمة للمهرجان

قال يوسف هشام، عضو لجنة تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، وصلت مدينة العلمين منذ 4 سنوات وهناك إنجازات مبهرة تشهدها المدينة، ولم أتخيل أن تكون المدينة بهذا التطور والجمال والمباني كلها حديثة والمدينة ذكية.

وأضاف عضو لجنة تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، إن لجنة التنظيم ظلت لمدة 4 أشهر في التنسيق والتنظيم لمهرجان العلمين الجديد ليخرج بأفضل شكل ممكن، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنسق بين كل اللجان المنظمة للمهرجان، كما عملت على توفير كل شيء لإسعاد الزائرين.

وأوضح أن الـcalendar، ممتدة حتى آخر الصيف، لافتًا إلى أن المهرجان مستمر حتى آخر الصيف، لافتًا إلى أن الحفلات تتم كل يوم جمعة من كل أسبوع، حيث سيكون أول حفل للفنان تامر حسني، وهو حريص على تقديم حفل بشكل مختلف، والجمعة التالية حفل للفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم، كما يوجد حفل لأحمد سعد، وعمر خيرت، وكايروكي، والكثير من المفاجآت الأخرى.

وأشار عضو لجنة تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، إلى أن تذاكر حفل المهرجان اقتربت من الانتهاء، لافتًا إلى أن التذاكر قد تنتهى آخر اليوم.