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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لبنى عسل: العلمين الجديدة تحولت من "حقل ألغام" إلى جنة بكل تفاصيلها

لبنى عسل
لبنى عسل

قالت الإعلامية لبنى عسل، إنه يتم تقديم "الحياة اليوم" من العلمين الجديدة، لمتابعة فعاليات أهم مهرجان في منطقة الشرق الأوسط؛ مهرجان العلمين الجديدة، تحت شعار "العالم علمين". 

وأضافت الإعلامية لبنى عسل خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، عندما تصل إلى أرض العلمين الجديدة، وترى بعينيك الجمال والروعة والإحساس المختلف الذي تشعر به، تجد أن الكلمات عاجزة أن تصف هذا الشعور، وأن تعبر عن روعة وجمال مدينة العلمين؛ مدينة متكاملة وبها كل التفاصيل الجميلة التي يمكن تخيلها.

وأوضحت أنه لم يكن لأحد أبدًا أن يتصور أو يتخيل أن هذا المكان منذ فترة بسيطة حقل ألغام، وأصبح الآن جنة بكل تفاصيلها، من خلال إرادة ورؤية وفكر مختلف، لافتة إلى أن العلمين الجديدة أصبحت حقيقة متواجدة وواقعًا على الأرض في زمن قياسي، ليس فقط ذلك، بل إن استضافتها لمهرجان هو الأكبر والأضخم بفعاليات مختلفة فنية وثقافية ورياضية وحضور أكبر ومتنوع وهو الجميل فيه، أنك تجد المصريين وضيوفنا من العرب والأجانب. 

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