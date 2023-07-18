محمد مهنا: الأعمال الصالحة للصحابة قليلة ودرجات ثوابهم عظيمة (فيديو)

قال د. محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن العبد لا يتخلص من الشيطان إلا بالإخلاص، لافتًا إلى أن الشيطان قد يجعل الإنسان مغرور بنفسه وأعماله فى الدنيا والآخرة ما يتسبب أن يجعله أن يدخل النار فى الآخرة.

وتابع أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء: "الصحابة رضى الله عنهم سألوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو الإخلاص، فقال حتى أسال جبريل، فحضر جبريل وسأله سيدنا النبي، فقال له حتى أٍال رب العالمين، فقال رب العالمين (الإخلاص سِرٌّ من أسراري أودعته قلب مَنْ أحببت من عبادي، لا يطلع عليه مَلَك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده)".

واستكمل: "علينا أن نهتم بقبول العمل من الله سبحانه وتعالى، ونكون صادقين ومخلصين فى العمل، فالصحابة كانت أعمالهم قليلة ودرجات ثوابهم عظيمة، فسيدنا على كرم الله وجهه قال (لا تهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول فإن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال لمعاذ بن جبل: أخلص العمل يجزك منه القليل)".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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