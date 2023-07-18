المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع "الصحة" تنظم قوافل طبية فى بشاير الخير

دفعت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، عددًا من القوافل الطبية إلى منطقة بشاير الخير (3 ، 5) وعددًا من الأحياء السكنية المجاورة بمدينة الإسكندرية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بتلك المناطق.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية والإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وتضمنت القوافل الطبية العديد من العيادات الطبية المتنقلة بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والتمريض فى مختلف التخصصات الطبية والعلاج الطبيعى وفحص ذوى الهمم والفحص المبكر للأورام والكشف عن الأمراض المزمنة والتطعيم ضد الفيروسات الكبدية، وكذا مبادرات الدعم النفسى وعلاج الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية الطارئة وصرف الأدوية وعقد دورات للإسعافات الأولية وندوات صحية تثقيفية للمواطنين.

وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية وحملات التثقيف الصحى والمبادرات 6741 من أهالى بشاير الخير والمناطق السكنية المجاورة.

يأتى ذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية التى توليها القوات المسلحة لكل أبناء الشعب المصرى لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا بكل محافظات الجمهورية.