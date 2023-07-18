إصابة 21 شخصًا إثر انقلاب سيارة على الطريق الأوسطي بـ "15 مايو"

أصيب 21 شخصًا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي الرعاية اللازمة.

البداية بتلقي غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث مروري بالطريق الدائري الأوسطي، اتجاه 15 مايو، وبالانتقال والفحص تبين إصابة 21 شخصًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل.

جرى الدفع بسيارات إسعاف ونقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر جهات الأمن التحقيق في الواقعة.