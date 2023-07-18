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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"فينيكس" الأمريكية تواجه موجة حارة غير مسبوقة فى الولايات المتحدة

موجة حارة
موجة حارة

تواجه مدينة فينيكس الأمريكية، موجة حارة بشكل خطير أخيرًا لتحطيم رقم قياسي للمدن الأمريكية الكبرى يوم الثلاثاء، في اليوم التاسع عشر على التوالي، كانت المدينة الصحراوية تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 110 درجة فهرنهايت (43.3 درجة مئوية) أو أكثر.

لم يقدم الليل سوى القليل من الراحة من درجات الحرارة القاسية، كان أدنى مستوى لفينيكس عند 95 فهرنهايت (35 درجة مئوية) يوم الإثنين هو أعلى مستوى له خلال الليل على الإطلاق، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 93 فهرنهايت (33.8 درجة مئوية) الذي سجله في عام 2009. كان هذا اليوم الثامن على التوالي من درجات الحرارة التي لا تقل عن 90 فهرنهايت (32.2 درجة مئوية)، رقم قياسي آخر. وصل ذلك إلى تسعة أيام متتالية مع أدنى مستوى ليوم الثلاثاء عند 94.

قال مات ساليرنو، خبير الأرصاد الجوية في دائرة الأرصاد الجوية الوطنية: "إنه أمر بائس للغاية عندما لا يكون لديك أي تعافٍ بين عشية وضحاها"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

قال الخبراء إن ما يحدث في منطقة حضرية تُعرف باسم وادي الشمس أسوأ بكثير من ارتفاع قصير في مقياس الحرارة ، ويشكل خطرًا على الصحة بالنسبة للكثيرين.

قال كريستوفر بيرت، مؤرخ الطقس من شركة ويذر كومباني، إنه لا توجد مدينة أمريكية رئيسية أخرى لديها خط 110 درجة مئوية أو 90 درجة ليلًا أطول من فينيكس.

قال راندي سيرفيني من جامعة ولاية أريزونا، الذي ينسق التحقق من سجل الطقس في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن موجة الحرارة في فينيكس لها أسباب طويلة وقصيرة المدى.

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