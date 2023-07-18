لظبط السوق ...."التموين" تتعاقد على استيراد 165 ألف طن سكر والمخزون يكفى حتى فبراير 2024

قامت كل من هيئة السلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركة الدلتا للسكر وشركة الشرقية للسكر بالتعاقد علي استيراد كميات تقدر بـ 165 ألف طن، فضلا عن قيام باقي شركات السكر في القطاعين العام والخاص ببدء العمل علي استيراد 150 ألف طن إضافية بهدف زيادة المعروض من كميات السكر بالأسواق المحلية لضبط الأسعار.

الجدير بالذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وكذلك الكميات المتعاقد عليها تكفي البلاد حتي فبراير 2024، علمًا بأن موسم الحصاد لقصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارًا من يناير 2024.

أجتمع اليوم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أعضاء اللجنة العليا للسكر، وبحضور هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز حماية المستهلك وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات بنجر السكر التابعة للوزارة وشركات السكر من القطاع الخاص، وذلك بهدف متابعة كميات السكر المعروضة بالأسواق، وكذلك بهدف زيادة الكميات المعروضة في الأسواق لضبط الأسعار.