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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تشارك فى احتفال "الخارجية" باليوبيل الماسى لعمليات حفظ السلام

القوات المسلحة
القوات المسلحة

شاركت القوات المسلحة في احتفالية وزارة الخارجية التي نظمتها بمناسبة الذكرى الـ75 (اليوبيل الماسي) لعمليات حفظ السلام، بقصر التحرير التابع لوزارة الخارجية بحضور ممثلي وزارة الدفاع ومسئولي وزارة الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، وعبر خلالها عن تقديره لجميع المشاركين بقوات حفظ السلام، وبدور مصر الفاعل في هذا الإطار.

وألقى مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولي كلمة أكد فيها إيمان مصر الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتزامها بالتعاون مع كل الشركاء لتدعيم أسس الاستقرار والسلام حول العالم.

وأشادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في القاهرة بالمساهمات المصرية في مجال حفظ السلام، مثمنة الدور المصري التاريخي والمحوري في منظومة الأمم المتحدة لحفظ السلام، لاسيما التضحيات التي قدمتها عناصر حفظ السلام المصرية في سبيل صون السلم والأمن الدوليين.

واختتمت الاحتفالية بعرض فيلم من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن مهام حفظ السلام وجهود القوات المسلحة المصرية ومشاركتها في تلك المهام السامية لدعم حقوق الإنسان تحت مظلة المجتمع الدولي، أعقبه تكريم عدد من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة الذين ضحوا بالغالي والنفيس خلال تنفيذ المهام المكلفين بها ضمن البعثة الأممية لحفظ السلام، تخليدًا لذكرى وتضحيات القوات المسلحة.

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