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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر مسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وعدد من مسئولي الوزارة ومجموعة من طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية.
تضمنت الندوة محاضرات عن دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة وتأثيرها على الأمن القومي المصري وأبعاد ومفاهيم الانتماء والولاء بالمنظور الوطني، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأعمال الفنية لطلبة المدارس تبرز التنمية الشاملة في شتى ربوع الوطن ودور مصر الرائد في مكافحة الإرهاب.
وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أهمية تلك الندوات لتوعية الشباب والنشء المصري بحجم التحديات الحالية وما تبذله الدولة المصرية بكل مؤسساتها من جهود سعيًا لتحقيق الريادة بكل المجالات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وشملت الندوة تكريم عدد من أسر الشهداء، والطلبة المتفوقين من مدارس التأسيس العسكري، وعدد من ذوي الهمم، واختتمت الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
 

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