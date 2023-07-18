ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بيزنطيو مصر يحتفلون بذكرى القدّيس الشهيد إميليانوس

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم بذكرى القدّيس الشهيد إميليانوس، وكان عبداً مسيحيًّا لسيّد وثنيّ. ففي عهد الإمبراطور يوليانوس الجاحد (360-363)، الذي حاول إعادة الديانة الوثنية، دخل هيكل الأصنام وحطّمها أولاً وثانياً. فقبض عليه وضرب بقسوة وزجّ في النار فقضى شهيد المسيح.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إن "واجتَمَعَ في أثناءِ ذلكَ ألوفٌ من الناس، حتّى داسَ بعضُهم بَعضًا، فأخذَ يَقولُ لتلاميذِه أوّلاً: "إيّاكم وخَميرَ الفِرّيسيّين، أيّ الرِّياء". لقد أوصى ربُّنا تلاميذَه بأن يَحتَرسوا من الفرّيسيّين، لأنّهم كانوا خبثاء يسخرون من كلّ شيء. ويُعتَبر الخَمير مرّة من الناحية الإيجابيّة، أي أنّه ينتجُ الخبز الذي يغذّي الحياة، ومرّة أخرى من الناحية السلبيّة، أي أنّه رمز الشرّ الحادّ والمُتأصِّل. أطلقَ المُخلِّص اسم الخَمير على الرِّياء، لأنّه يُفسدُ نوايا الناس الذين يدخلُ قلوبَهم؛ فما من شيء يُفسدُ الأخلاق مثل الرِّياء. وكما أنّ قليلاً من الخَميرِ يُخمِّرُ العجينَ كلَّه  كذلك النفاقُ يسلبُ الروح كلّ صدق وكلّ حقيقة في ممارسة الفضائل.

لكي نَمتنعَ عن اقتفاء أثر السلوك الخائن لليهود الذين كانوا يتصرّفون بطريقة ويتكلّمون بطريقة مختلفة، أعطانا الربّ أمثولة رائعة في البساطة والإيمان، وذكّرَنا بأنّه في نهاية الأزمنة، ستتَّهمُنا أفكارنا المخفيّة أو ستدافعُ عنّا، كاشفةً بذلك عن سرّ روحنا: "فَما من مَستورٍ إلاّ سيُكشَف" إلخ. إذًا، أرادَ بذلك أن يتكلّمَ عن الوقت الذي يحكمُ فيه الله على الأعمال الأكثر خفيّة لدى البشر؛ أو أرادَ أن يقولَ أنّه مهما بذلْنا من جهود لإخفاء الخير الذي يقومُ به الآخرون تحت نير الظّلم، فإنّ الخير بطبيعته لا يمكن أن يظلّ مخفيًّا إلى الأبد.

الكنيسة البيزنطية الكنيسة البيزنطية في مصر

الأكثر قراءة

"ماتت وهى بتصلى".. شاهد عيان يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة ضحية عقار الخليفة المنهار

موعد انتظام إمام عاشور فى مران الأهلى ورقم قميصه

ختام التعاملات المسائية.. انخفاض فى أسعار الذهب اليوم

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 18-7-2023

رسميًا.. الأهلى يعلن ضم إمام عاشور

نصائح لمرضى الضغط خلال الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى