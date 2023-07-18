ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يُنهى تعاقد "ميكيسونى" بالتراضى

ميكيسوني
ميكيسوني

أنهى النادي علاقته مع الموزمبيقي ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتراضي بين الطرفين.

وتنازل اللاعب عن كافة مستحقاته المالية المترتبة على المدة المتبقية من تعاقده "موسمين".

ووجه النادي الشكر للاعب، عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد للمساهمة مع زملائه في الانتصارات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

يذكر أن ميكيسوني، قد انضم للأهلي في صيف 2021 قادمًا من سيمبا التنزاني وذلك لمدة 4 مواسم، بناء على طلب من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي آنذاك.

وكان الأهلي قرر إعارة ميكيسوني، لأبها السعودي الصيف الماضي.

ومن جانب آخر، يستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود، مساء غد الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.

الموزمبيقي ميكيسوني الاهلى ميكيسوني إنهاء تعاقد ميكيسوني

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف لـ«الدستور» موعد الإعلان عن صفقة إمام عاشور

حيثيات إعدام 4 فى "خلية المنيا الإرهابية" تكشف طريقة استدراج الفتيات لجهاد النكاح

أبرزها عاشور وسوزا وسليم.. صفقات الأهلي في صيف 2023

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023

عيار 21 بـ2165 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

تحرك برلمانى عاجل للتحقيق فى رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟