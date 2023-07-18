الأهلى يُنهى تعاقد "ميكيسونى" بالتراضى

أنهى النادي علاقته مع الموزمبيقي ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتراضي بين الطرفين.

وتنازل اللاعب عن كافة مستحقاته المالية المترتبة على المدة المتبقية من تعاقده "موسمين".

ووجه النادي الشكر للاعب، عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد للمساهمة مع زملائه في الانتصارات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

يذكر أن ميكيسوني، قد انضم للأهلي في صيف 2021 قادمًا من سيمبا التنزاني وذلك لمدة 4 مواسم، بناء على طلب من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي آنذاك.

وكان الأهلي قرر إعارة ميكيسوني، لأبها السعودي الصيف الماضي.

ومن جانب آخر، يستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود، مساء غد الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.