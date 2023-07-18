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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 8 في هجوم انتحاري استهدف قوات الأمن بباكستان

باكستان
باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، الثلاثاء، وقوع انفجار انتحاري بالقرب من سيارة لقوات الأمن في منطقة حيات أباد في بيشاور.

وفقًا للتقارير الأولية، أصيب ثمانية أشخاص على الأقل في الانفجار فيما طوقت قوات الامن المنطقة وذلك بحسب تليفزيون “جيو” (geo) الباكستاني.

وأكد قائد الشرطة وقاص رفيق وقوع الانفجار الانتحاري، قائلا إن الانفجار وقع بالقرب من سيارة تابعة الأمن مشيرا إلى أن ستة من رجال الأمن كانوا من بين الجرحى، حيث استهدف الإرهابيون مسئولي قوات الأمن.

وقالت مصادر الإنقاذ إن جرحى الانفجار نقلوا إلى المستشفى العسكري المشترك، فيما قال مسئولو الشرطة إن حالة الجرحى حرجة.

وبحسب التقرير شهدت باكستان تصاعدًا في الهجمات الإرهابية بعد عودة حركة طالبان الأفغانية إلى السلطة في أغسطس 2021 ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهابيين بما في ذلك حركة طالبان باكستان المسؤولة عن الهجمات عبر الحدود.

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وأظهر تقرير إحصائي صادر عن معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن (PICSS) أن الأنشطة الإرهابية في البلاد ارتفعت بنسبة 79% خلال النصف الأول من عام 2023.

وعبّر التقرير عن القلق، مشيرًا إلى وقوع ما لا يقل عن 271 هجومًا مسلحًا خلال الأشهر الستة الماضية، مما أسفر عن مقتل 389 شخصًا وإصابة 656 شخصًا.

وصعدت قوات الأمن الباكستانية أيضًا من ردها على الإرهاب وقتلت ما لا يقل عن 236 مسلحًا في جميع أنحاء البلاد بينما تم أيضًا اعتقال 295 من المسلحين المشتبه بهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

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