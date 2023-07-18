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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد رحيل القمص سمعان الصموئيلي.. ما هو الطافوس؟

الدير
الدير

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية رحيل القس سمعان الصموئيلي، الراهب بدير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون عن عمر ناهز 73 عامًا بعد أن قضى في الحياة الرهبانية قرابة 36 سنة.

ويدفن الراهب في العادة في مكان في الدير يسمى الطافوس، ويقول الموقع الرسمي لكنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي بحي الابراهيمية بالاسكندرية إن طافوس كلمة يونانية تُنطق بنفس نطقها اليوناني في العربية وهي القبر أو اللحد، وهي اصطلاح سائد في الأديرة على وجه الخصوص، لا يعرفه العِلمانيون كثيرًا.

وفي العهد الجديد وردت هذه الكلمة "طافوس أو تافوس" سبع مرات، كما وردت مرة ثامنة بصيغة المؤنث (طافي) في انجيل متى، وهناك كلمة يونانية أخرى وردت مراث كثيرة هي "منيما" أو "منيميون" وتعني أيضًا قبر أو مدفن.

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