عضو الأزهر للفتوى: لا مانع شرعًا من التهنئة برأس السنة الهجرية أو الميلادية

قال محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا مانع شرعًا من التهنئة برأس السنة الهجرية أو الميلادية أو يوم ميلاد النبي رسول الله.

وأوضح أن "تجدد الأيام من نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهناك أيام مميزة مثل رأس السنة الهجرية أو الميلادية أو يوم ميلاد النبي رسول الله وغيرها من الأيام المميزة لا مانع في التهنئة بتلك الأيام".

وأضاف “عويس” خلال لقائه عبر فضائية dmc، اليوم الثلاثاء، شهر محرم من الأشهر الحرم، أن “الله عز وجل عظمها وعلى الإنسان أن يبتعد خلال هذا الشهر عن المعاصي”، لافتًا إلى أن "الله عز وجل يضاعف في أيامه المباركة الحسنات، كما يضاعف العقوبة والسيئات".

وعن أحب الأعمال إلي الله تعالي، قال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن "أحب الصيام إلى الله شهر رمضان وأشهر الله الحرم، ولذلك يمكننا أن نكثر الصوم في شهر محرم".

كما دعا عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، المسلمين إلى بدء صفحة جديدة من بداية السنة الهجرية وهذا الشهر الكريم، مستشهدا بقول الله عز وجل:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ".