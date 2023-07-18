رشا راغب تشارك فى اجتماع مجلس "شباب بلد"

شاركت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعضو المجلس الاستشارى لمبادرة "شباب بلد" (النسخة المصرية لمبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود" Generation Unlimited(GU))، في اجتماع المجلس برئاسة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المبادرة هي أول مبادرة من نوعها يتم إطلاقها في الشرق الأوسط لخلق شراكة تجمع بين الشباب والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية فى إطار عمل متكامل ومشترك.

تأتي المبادرة في إطار الأولوية الوطنية الموجهة لبناء وتطوير العنصر البشري المصري وخاصة الشباب ومحققة لثلاثة من أطر عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة وهي الثروة البشرية والتنمية العادلة المستدامة ودعم المرأة.